Brasil: El Partido de los Trabajadores inscribió oficialmente la candidatura de Lula da Silva

El Partido de los Trabajadores (PT) inscribió este miércoles oficialmente la candidatura del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que purga una pena de 12 años de cárcel, para las elecciones presidenciales del mes de octubre.

En el trámite realizado en el TSE, el PT también registró como compañero de fórmula de Lula al ex ministro de Educación Fernando Haddad, quien sería el candidato a presidente si, por su situación legal, el ex mandatario no pudiera participar en las elecciones por su situación judicial.

“¡Este es el registro de la osadía del pueblo brasileño!”, proclamó Walter Freitas, el líder de la Central Única de Trabajadores (CUT), una de las organizaciones de izquierda que convocó a las marchas “Lula libre”, las cuales llegaron el martes a Brasilia para reclamar la libertad del ex mandatario (2003/2010).

Actualmente, Lula purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?