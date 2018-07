Brad Pitt y Leonardo DiCaprio rechazaron protagonizar un romance gay

Ninguno de los actores principales actores de Hollywood, incluyendo a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio, querían participar de de la película Brokeback Mountain, según reveló a IndieWire el director Gus van Sant, quien originalmente iba a dirigir el filme.

“Yo estaba trabajando en ello y sentía que necesitábamos un elenco fuerte de gente famosa. Pero no estaba funcionando. Se la propuse a los actores más prominentes del momento: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillipe. Todos dijeron no”.

Diana Ossana, productora y escritora de la cinta, confirmó a IndieWire que dichos actores se negaron a participar del proyecto:”Sí, todos esos jóvenes (en aquel momento) caballeros rechazaron el proyecto por varios motivos”.

El filme basado en la historia de amor entre dos vaqueros modernos se convirtió en una de las películas más transgresoras y exitosas LGBT de la historia. La película obtuvo 8 nominaciones al premio Oscar, incluyendo mejor actor y mejor actor de reparto para Heath Ledger y Jake Gyllenhaal respectivamente. Ang Lee se llevó la estatuilla a mejor director y la película también ganó por mejor guión adaptado.

Pitt y DiCaprio protagonizarán juntos la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que se estrenará el 26 de julio del 2019.

Fuente: Infobae

