Bolsonaro quiere a Sergio Moro como ministro de Justicia o en el Tribunal Supremo

“Quisiera conversar con él, saber si le interesa”, declaró el presidente electo en una entrevista por televisión. Además, afirmó que quiere “gobernar para todos” y no sólo para quienes lo votaron.

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este lunes que quiere nominar al juez Sergio Moro, quien estuvo a cargo de importantes casos de corrupción, al Supremo Tribunal Federal o para que sirva como su ministro de Justicia.

Bolsonaro hizo estos comentarios durante una entrevista con Record TV. Moro encabezó los juicios de la investigación Lava Jato, que llevaron a la condena de decenas de políticos de alto rango y empresarios por una extendida trama de sobornos.

“Si hubiera hablado antes de esto, sería oportunista. Quisiera conversar con él, saber si le interesa. Y, si hay interés de su parte, con toda certeza será una persona de extrema importancia en un gobierno como el nuestro”, afirmó Bolsonaro.

Entre los condenados por Moro está el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moro aún no se expresó sobre la oferta de Bolsonaro.

Gustavo Bebianno, presidente del Partido Social Liberal, había declarado una semana atrás que “sería muy bueno tener un juez con el perfil de Sergio Moro en la cancha”, dijo (PSL, por sus siglas en inglés), que supo ser una agrupación pequeña, según el periódico O Estado de S. Paulo. “Sí, él es un nombre bajo consideración”.

Por otro lado, en una entrevista con la cadena de televisión Globo, Bolsonaro afirmó este lunes que pretende gobernar para todos los brasileños y no solo para sus electores, hizo un llamado a la unión y rechazó los “rótulos” que le señalan de perseguidor de los homosexuales y de la libertad de prensa.

“Ahora estamos en otro momento. Quiero gobernar para todos y no solo para los que me votaron”, afirmó el ex militar en las primeras declaraciones que concedió a la televisión desde su victoria electoral del domingo.

Fuente: Infobae

