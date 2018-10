Beyoncé impactó con 3 nuevos looks en la despedida de su gira On The Run II

La artista norteamericana decidió dejarlo todo en el escenario y eso también incluyó su vestuario.

Beyoncé se encuentra finalizando la gira mundial, junto a Jay Z, On The Run II. Queda un sólo recital, pero ella, en el anteúltimo, eligió estrenar vestuario. Sorprendió con tres looks impresionantes y con un look retro y detectivesco.

La cantante estadounidense está concluyendo un tour, acompañada de su marido, que duró casi medio año. Pasó por toda Europa y ahora están realizando shows por Estados Unidos. Finalmente, mañana será el último concierto, en Seattle.

Para irse despidiendo de esta gira que, según sus propias palabras, no quiere que termine, está dejándolo todo en el escenario. Y eso incluye también su vestuario.

Fuente: TKM

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?