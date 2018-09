Banca de Oviedo Matto sigue generando diversas interpretaciones

Es uno de los puntos que se analizará hoy en la reunión del directorio del PLRA y según el ex senador Miguel Abdón Saguier, el lugar debe ser ocupado por un liberal.

Dijo que no existe una norma que haga referencia a un legislador que no tiene suplentes en su partido, como es el caso de Oviedo Matto, pues no se previó ni en el código electoral ni en la Constitución.

Si no existe acuerdo al respecto, correspondería que resuelva el pleno de la cámara alta y por mayoría, quien debe acceder al curul.

