Avión turco con 162 pasajeros casi termina en el Mar Negro

Un avión de pasajeros turco con 162 pasajeros a bordo se salió de la pista el sábado por la noche y quedó atrapado en la ladera de un acantilado en la ciudad de Trebisonda, a solo unos metros del Mar Negro, sin que se hayan producido heridos.

La nave, un Boeing 737-800 de la aerolínea turca Pegasus proveniente de Ankara derrapó al aterrizar en Trebisonda, una ciudad costera, y quedó atrapado en la ladera de una pendiente que baja a la playa.

Pegasus Airlines Boeing 737-800 (TC-CPF) overrun runway at Trabzon Airport. Flight No. PC8622, Ankara – Trabzon. No reported injuries .. #flight #aviation #boeing #boeing737 pic.twitter.com/kbQZnJy25y

