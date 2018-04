Avengers Ininity War se convirtió en el mejor estreno en la historia de EE.UU

Según el portal especializado Box Office Mojo, la película de Marvel Studios, recaudó más de 630 millones de dólares a nivel mundial, 250 millones de dólares en su primer fin de semana, siendo así, el mejor estreno de la historia en Estados Unidos.

La película del Universo Cinematográfico de Marvel está en camino a superar al filme “Star Wars: El despertar de la Fuerza” (2015), que hasta ahora poseía el record con 247 millones de dólares.

Hasta el momento solo cinco películas habían conseguido una recaudación superior a 200 millones de dólares: “Star Wars: The Force Awakens”; “Star Wars: The Last Jedi” (2017) con 220 millones; “Jurassic World” (2015) con 208 millones; “Marvel’s The Avengers” (2012) con 207 millones y Black Panther con 202 millones (2018).

