Atentado en desfile militar en Irán deja cerca de 30 muertos

Un grupo de individuos armados ha atacado un desfile de las Fuerzas Armadas en Ahvaz, al suroeste de Irán, este sábado por la mañana. Según fuentes oficiales, la cifra se muertos se eleva a 29, y más de 50 heridos. El funcionario ha indicado, según el medio, que los atacantes eran cuatro, y que dos de ellos han sido abatidos, mientras que otros dos han sido arrestados por las fuerzas de seguridad.

Tasnim ha añadido que la mayoría de muertos, entre los que hay un periodista, pertenecen a la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar leal al Líder Supremo de Irán, organización que también participaba en la marcha castrense con motivo del 38º aniversario del estallido de la guerra Irán – Irak. Sus efectivos han estado entre los primeros en intervenir contra los atacantes y atendiendo a las víctimas.De acuerdo con el periódico Entejab, y según puede apreciarse en los vídeos trascendidos, los asaltantes han irrumpido en plena marcha militar abriendo fuego contra los presentes, entre ellos cientos de civiles. El pánico ha cundido durante los diez minutos que, se estima, ha durado el ataque. Las autoridades locales, ninguna de las cuales ha resultado herida, han despachado equipos sanitarios al sitio y solicitado donaciones de sangre.

Medios locales añaden que el Presidente de Irán, Hasán Rohaní, presenció el desfile de Ahvaz, pero lo abandonó minutos antes del atentado. Está previsto que Rohani se pronuncie durante el desfile celebrado en Teherán.El ministro de Exteriores, Mohamed Yavad Zarif, ha condenado el ataque a través de Twitter: “Terroristas reclutados, entrenados, armados y pagados por un régimen extranjero han atacado Ahvaz. Niños y periodistas entre las bajas. Irán responsabiliza a los patrocinadores del terrorismo en la región y a sus amos estadounidenses de estos ataques. Irán responderá rápida y decisivamente en defensa de las vidas iraníes”, ha tuiteado.

Según varios medios, un portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní ha identificado a los atacantes como miembros de la organización Al Ahvaziya, un “grupo terrorista” separatista árabe con ánimo de “intentar aplastar la grandeza de las Fuerzas Armadas” de Irán. Un comunicado de reivindicación por parte de un autodenominado Movimiento Patriótico Democrático Árabe en Ahvaz, cuya veracidad no ha sido confirmada, circula por Internet y es difundido por medios iraníes.

Fuentes oficiales aseguran que Al Ahvaziya – no se ha detallado si ambos nombres se refieren al mismo grupo armado – ha atentado anteriormente contra grupos de visitantes a los antiguos frentes de la guerra con Irak en esa región.La provincia de Juzestán, cuya capital es Ahvaz, alberga un movimiento separatista árabe – etnia predominante en la zona – que puntualmente incurre en acciones de insurgencia contra las fuerzas de seguridad iraníes, amparándose en agravios de tipo político y económico.

Ahvaz fue escenario de disturbios durante la ola de principios de este año en Irán.Irán ha acusado a Arabia Saudí de alentar la insurgencia armada árabe en el suroeste de Irán con ánimo de derrocar la República Islámica. En EEUU, el lobby Consejo Nacional Iranio Americano ha denunciado que el asesor en Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, defiende esta misma estrategia contra Teherán apoyando a milicias árabes, kurdas, baluches y al grupo armado maoísta Muyaidín del Pueblo (MEK).

El autodenominado Estado Islámico (IS en siglas inglesas) ha reivindicado por su parte el atentado de Ahvaz. Sin embargo, y aunque en un principio las autoridades iraníes habían apuntado a “terroristas takfiríes” – denominación local para referirse a denunciantes de apóstatas, principalmente el IS y Al Qaeda – estaban detrás de la matanza, Teherán considera que los atacantes son separatistas árabes. El IS ha reclamado anteriormente la autoría de otros ataques no perpetrados por sus afiliados.

Informaci{on: El Mundo.es/ LLUÍS MIQUEL HURTADO Teherán.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?