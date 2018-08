Aseveran que Hagamos apoyará pérdida de investidura de González Daher

El senador Tony Apuril, del movimiento “Hagamos” indicó que su bancada acompañará en caso de un eventual pedido de pérdida de investidura de su colega colorado, Oscar González Daher. “Necesitamos si alguien va a impulsar o no”, dijo.

No obstante añadió que no se puede corregir la violación del derecho violando el mismo derecho, puesto que de esa manera se mata la seguridad jurídica. “Estamos todos convencidos de la culpabilidad pero no podemos poner eso por encima de la ley”, sostuvo.

En ese sentido apuntó a la necesidad de contar con elementos más concretos a los que se tienen actualmente para conseguir ese cometido. “La justicia nos debe proveer de más ingredientes para forzar su salida”, agregó al referir que los audios deben de servir para buscar otros elementos que puedan ser utilizados en el proceso por el cual es investigado.

Por otro lado sostuvo que de presentarse el pedido del tratamiento de la aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura, particularmente dijo que tiene la percepción de que González Daher renunciará al cargo.

Finalmente, en cuanto al pedido de Horacio Cartes para jurar como senador activo ratificó que su bancada se va a oponer.

