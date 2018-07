Aseguran que Policía solo pagó lo pactado por implementación de software

El comisario principal Darío Mongelós, tesorero habilitado pagador del programa 2.17 del departamento de Identificaciones, reconoció que existe un reclamo en el pago por la adquisición del sistema informático de parte de la empresa proveedora del servicio.

Sin embargo señaló que el contrato, que estuvo vigente entre los años 2014-2016, no se cumplió en su totalidad por lo que no puede pagar por un trabajo que no se recibió en forma completa, según lo estipulado en el acuerdo firmado entre las partes.

Mongelós explicó que se realizó el primer pago, del 50% del costo, que representa 5.000 millones de guaraníes y el pago del saldo se haría una vez que entre en funcionamiento el sistema adquirido, cosa que hasta la fecha no sucedió. Sería un mal administrador si pago por algo que no está completo”, dijo.

Agregó que existen buenas relaciones con la empresa proveedora para resolver el dilema, sin embargo reiteró que no puede realizar ningún pago por algo que todavía no recibieron.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?