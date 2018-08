Aseguran que mínima condena a sacerdote pederasta “es suficiente”

El Dr. Fabián Iglesias, miembro del Tribunal de Sentencia, justificó la condena de 2 años de prisión al clérigo Félix Miranda, por haber abusado sexualmente de un menor de 13 años. El religioso no irá a la cárcel sino que deberá donar medicamentos por G. 5 millones.

“Cuando se habla de abuso la gente ya piensa directamente que hubo coito, pero en este caso no existió eso, sino que el religioso manoseó al niño”, argumentó el profesional del derecho, quien consideró además que la pena privativa de libertad de dos años es suficiente para lograr la readaptación del condenado.

Alegó que es muy difícil juzgar este tipo de hechos, ya que por un lado está un sacerdote y por otro un menor de edad. Indicó además que no hay testigos de lo ocurrido, porque aconteció en la intimidad.

Iglesias apuntó además que el caso no queda impune, teniendo en cuenta que hay una condena contra el sacerdote, y que si bien no irá a prisión, debe cumplir con la donación de 5 millones de guaraníes en medicamentos, además de otras reglas de conducta, que si no las cumple, irá a la cárcel.

Destacó que la madre de la víctima puede solicitar una reparación del daño, consistente en 300 millones de guaraníes, aunque admitió que cuando se trata de un daño moral de esta naturaleza, es imposible medir la gravedad del daño causado al adolescente.

