Aseguran que el pleno del Senado debe resolver pedido de juramento de Cartes

El abogado Ricardo Preda explicó que ante la solicitud del titular de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, emitió un dictamen sobre la nota remitida por Horacio Cartes para jurar como senador activo y señaló que dicho pedido debe ser tratado por el cuerpo colegiado.

Enfatizó que el presidente del Congreso no puede a título personal tomar alguna decisión del caso, sino que tiene que poner a conocimiento del pleno que será el encargado de dirimir si jura o no el ex mandatario.

El trámite posterior es que por lo menos 11 senadores soliciten una sesión extraordinaria para analizar el pedido y en caso de darse ese presupuesto el senador Ovelar debe realizar el llamado.

