Aseguran que Duarte Frutos y Cartes deberían jurar sin inconvenientes

El abogado constitucionalista Marcelo Duarte afirmó que al existir un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó las candidaturas de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes para el Senado, los expresidentes deberían jurar como legisladores, pues están habilitados.

Sin embargo, el exlegislador admitió que en la práctica, a pesar de la resolución de la Máxima Instancia Judicial, el juramento de los exmandatarios dependerá de la mayoría en ambas cámaras del Legislativo.

Al respecto, Duarte puntualizó que cuando existe un conflicto de intereses, corresponde a la Corte Suprema de Justicia dirimir, pero resaltó que lamentablemente, el Poder Judicial paraguayo es tan cuestionado como los poderes políticos. “Es una institución que está siempre bajo la lupa”, enfatizó.

Consultado sobre la posibilidad que la Corte Suprema emita una certeza constitucional, el letrado explicó que dicha figura está contemplada en las normas, pero ya fue utilizado en el caso de González Macchi.

No obstante, el abogado constitucionalista remarcó que ya no amerita otro pronunciamiento del Poder Judicial, pues ya existe un fallo con respecto a las candidaturas de los ex titulares del Ejecutivo.

