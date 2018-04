Aseguran que Cartes no atendió el sector social durante su gobierno

El candidato a senador por el Frente Guasú, Marcos Fariña, refirió que durante los recorridos que hizo por el interior, se percató que el crecimiento macroeconómico, del cual habla permanente el presidente Horacio Cartes, no llegó a los sectores más humildes.

Resaltó que este gobierno como ninguno tuvo recursos necesarios, pero las políticas sociales no se hicieron sentir, aunque reconoció dicha falencia no solo fue responsabilidad exclusiva del ejecutivo, sino también de los gobernadores e intendentes que no hicieron su parte.

Según Fariña, Cartes priorizó el crecimiento macro, que es él área que mejor maneja, sin embargo descuidó al sector más sensible. “El gobierno de Fernando Lugo contaba con 2 senadores y en el de Horacio Cartes faltaban 2 senadores para que tenga mayoría y no ha hecho nada”, explicó.

Finalmente indicó que en el plano político, aseguró que el presidente de la República sigue manejando a su antojo la Corte Suprema de Justicia.

