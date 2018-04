Aseguran que Efraín Alegre no tiene interés en aclarar el crimen de Rodrigo Quintana

La abogada Selva Rodríguez afirmó que el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y candidato a la titularidad del Ejecutivo, Efraín Alegre, no tiene interés en aclarar la muerte de Rodrigo Quintana y solo usa el crimen del joven para su campaña política.

“La gente del PLRA no tiene ningún interés en aclarar lo ocurrido y demostrar quién mató al joven liberal, solo está utilizando este hecho y el nombre de este héroe para hacer proselitismo”, manifestó la representante legal del suboficial Gustavo Florentín, sindicado como el responsable del crimen ocurrido el 31 de marzo del año pasado.

La letrada remarcó que Alegre “sabe perfectamente” que no tiene interés alguno en que se aclare el crimen y que se sepa la verdad que quién fue el que asesinó al joven liberal, quien falleció tras recibir un disparo por parte de los policías que ingresaron a la sede del PLRA.

Por último, Rodríguez aseveró que no se puede confiar en nadie, ya que la Policía Nacional está apañando el crimen de Quintana y el ministro del Interior, Ever Martínez, “no conoce ni el predio de la Comandancia y no sabe cuáles son sus funciones”.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?