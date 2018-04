Asciende a 42 la cifra de muertos tras protestas en Nicaragua

Ascendió la cifra de muertos en las manifestaciones contra la administración de Daniel Ortega. Según el informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), existen desplazamientos forzados de manifestantes.

“Tenemos confirmados 42 fallecidos, y 3 por constatar”, dijo a EFE una integrante del CENIDH, Meyling Sierra.

Aunque otras organizaciones defensoras de los derechos humanos han informado hasta 63 muertos, basados en listas oficiales y no oficiales, los datos del CENIDH son más conservadores debido a que no incluyen a nadie mientras sus expertos no contrasten las fichas de las víctimas, verifiquen el cuerpo y su familia las reconozca.

Pese a que el último dato sobre desaparecidos que ofreció el Centro fue de 48, Sierra advirtió que el mismo es ahora más incierto que nunca, debido a que hay “desplazamiento forzado”, considerado como una grave violación a los derechos humanos, ya que los desplazados tienen que emigrar de ciudad o país.

La crisis que atraviesa Nicaragua cumple hoy once días, en los cuales Ortega ha visto una reacción masiva contra su Gobierno, especialmente después de que fuerzas de choque oficialistas dirigidas por la Juventud Sandinista y la Policía Nacional utilizaron la violencia para reprimir a los manifestantes.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?