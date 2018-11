Asciende a 27 los muertos por incendio en California

Al menos 27 muertos y 100 desaparecidos se han registrado hasta el momento en el incendio forestal que arrasa con el estado de California (EEUU). Este incendio es calificado como el más destructivo de su historia.

Todas las muertes se produjeron en la ciudad de Paradise, en el condado de Butt, una ciudad con más de 26 mil habitantes, donde se incendiaron aproximadamente unas 6.700 edificaciones, en su mayoría residencias.

Más de 250 mil personas han recibido órdenes de evacuación en un amplio territorio cerca de la capital del estado.

Unos 3.200 bomberos luchan contra el incendio, pero hay pocas esperanzas de contener el avance de las llamas. Tres de estos resultaron heridos.

El incendio apodado “Camp Fire” es el más destructivo de que se tenga registro en el estado de California. Hasta el sábado por la mañana había arrasado unas 40.500 hectáreas y solo estaba contenido en un 20% según el departamento de bomberos de California, que estimo que se necesitarían aproximadamente 3 semanas para controlar el fuego.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump, culpo a la mala gestión por no haber controlado el fuego aún.

With proper Forest Management, we can stop the devastation constantly going on in California. Get Smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2018