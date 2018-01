ARP: “Si el Gobierno no trae resultados contra el EPP, debemos quitarle la confianza”

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado en la fecha, lamentado que sigan las muertes en manos el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, en el Norte del país, y expresó solidaridad con las familias de los secuestrados.

El gremio de ganaderos considera que los secuestros y asesinatos con consecuencia de la criminal actuación de los terroristas y de la incapacidad de las Fuerzas de Seguridad para resolver el problema.

Mediante un comunicado emitido este sábado, la ARP expresó que reconoce que, en una democracia constitucional, como el del Paraguay, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Al respecto, critica los magros resultados obtenidos en la defensa de la seguridad de las personas y sus bienes en la zona de la influencia del grupo armado.

En ese sentido, los ganaderos se preguntan “si vale la pena seguir considerando capaces para combatir este flagelo a quienes conducen las estrategias y la táctica para enfrentarlos”. Asimismo, consideran que “llegó el momento de exigir con vehemencia la reformulación del combate al terrorismo del Norte, buscando cumplir efectivamente con el deber inexcusable de garantizar la vida y los bienes de sus habitantes”.

Finalmente, la ARP indica que si así no lo hiciese el Gobierno y no trajera resultados efectivos, la ciudadanía toda se verá obligada a retirar su confianza en las autoridades que dirigen los órganos de seguridad, no por los principios que lo establecen, sino por el fracaso de sus acciones.

