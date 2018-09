Armada no apañará a involucrados en violación de menor de 13 años

El Capitán Héctor Lugo, vocero de la Armada Paraguaya, aseguró que la institución apuntará a la verdad y colaborará en todo con la Fiscalía para dilucidar el abuso sexual de una adolescente, en el que están implicados suboficiales y marinos de la institución.

El uniformado afirmó que lo único que puede hacer la institución es un sumario administrativo, a fin de indagar la responsabilidad disciplinaria de los uniformados involucrados en el caso y abrir sus puertas al Ministerio Público para investigar lo ocurrido.

Lugo puntualizó que en el sumario fueron incluidos todos los agentes que estaban en la Armada cuando ocurrió el hecho de abuso sexual, pues la intención es deslindar responsabilidades e identificar a los autores del hecho. Destacó al respecto que cuentan con una comisión sumarial y que el personal se puso a disposición.

“Aquí no se le escondió a nadie, no quitamos la nalga a la jeringa y seguimos trabajando para esclarecer lo ocurrido. No vamos a apañar ninguna situación ni a ningún uniformado porque es una situación que daña la imagen de la Armada y nos desmoraliza un poco”, enfatizó el vocero.

Por último, explicó que si bien la Fiscalía citó a declarar a 14 uniformados –que son mayores de edad-, en el sumario están incluidos más efectivos, a fin de determinar el grado de culpabilidad en el hecho investigado.

