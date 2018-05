Ariana Grande reveló todo sobre su separación con Mac Miller

Los rumores empezaron a correr rápido. Sin embargo, ninguno de los dos artistas lo había confirmado. Ahora, Ariana Grande rompió el silencio y publicó una carta en la cual explicó todo.

A través de Twitter, la cantante le respondió a un seguidor que la acusó de haber dejado a Mac Miller por otro hombre, a pesar de que él le demostró su amor a través de su música.

Ariana prefirió terminar con el tema de una vez y escribió un largo texto en el que contó toda la verdad que se venía guardando hace bastante tiempo.

“Qué absurdo es que se le quite valor al respeto femenino y al amor propio al decir que alguien debería tener una relación tóxica solo porque él haya escrito un álbum sobre vos, que por cierto no trata sobre mí (solo Cenicienta va sobre mí). No soy niñera ni madre y ninguna mujer debería sentir que debe serlo. Lo he cuidado y he intentado apoyarlo en su sobriedad y recé por su estabilidad durante años (y siempre lo haré, por supuesto), pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para librarse de su mierda es un gran problema. Dejemos de hacerlo, por favor. Yo no conté lo duro y aterrador que era cuando estaba ocurriendo, pero lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón para que él resuelva sus problemas y para que la próxima mujer que se encuentre en ese lugar no sufra”, dice el texto completo.

