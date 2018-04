Argentina: Temporal dejó dos muertos, casi 1200 evacuados y graves daños

Un hombre y su hijo adolescente murieron electrocutados ayer durante el devastador temporal que desveló a porteños y bonaerenses durante la madrugada y la mañana.

Las víctimas son Alejandro Paul Apud y Abel Ezequiel Apud, un padre y un hijo de 42 y 17 años, ambos electrocutados al tomar contacto con una puerta metálica.

Fuentes cercanas a la investigación precisaron en diálogo con Infobae que el hecho ocurrió dentro de un galpón precario, el cual estaba inundado por las inclemencias del tiempo, en el que se produjo la descarga eléctrica que les provocó la muerte, cuando intentaban cerrar una puerta de chapa.

Durante toda la madrugada del domingo se registraron intensas lluvias, rayos y algunos minutos de fuerte caída de granizo en Capital Federal. La intensa caída de agua comenzó en la mañana del sábado y se prolongó durante las últimas 24 horas.

Desde el sábado por la noche más de 100 mil usuarios se quedaron sin suministro eléctrico, principalmente en el conurbano. Según informó el sitio web del ENRE, pasadas las 14.30 todavía había unos 59.798 usuarios de Edenor y 43.613 usuarios de Edesur afectados. En la web del ENRE, sin embargo, no se estipula un tiempo estimado de normalización del suministro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) -que informó que el aviso meteorológico rige también al norte de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, sur de Corrientes, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe y Río de la Plata- señaló que continuarán las “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden ser fuertes y estar acompañadas principalmente de abundante caída de agua en cortos periodos, importante actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informaron que se mantienen las tareas de asistencia en las localidades más afectadas y precisaron que en total hay 15 distritos afectados, 1146 evacuados, 2 fallecidos por electrocución y no hay autoevacuados.

En Aeroparque se registraron filtraciones por la rotura de un caño en un sector que no está operativo (si bien no está cerrado el acceso al público, aun no fue habilitado), y en el área de check-in de la zona B. El daño fue reparado por el equipo de mantenimiento y durante la filtración no hubo cancelaciones debido a esta falla, aunque se registraron algunas demoras por las condiciones meteorológicas.

Fuente: Infobae

