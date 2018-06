Apple y su embestida contra las apps que rastrean a los usuarios

Apple quiere dejar en claro que cuida la privacidad de sus usuarios. Es una de las banderas que lleva la compañía y que, cada vez que puede, saca a relucir.

La apertura de la conferencia mundial de desarrolladores (WWDC) no fue la excepción. De hecho fue el marco elegido para anunciar una novedad en Safari para evitar que los usuarios sean rastreados por terceros.

La audiencia respondió con aplausos y señales de apoyo. Craig Federighi dijo lo que los usuarios esperaban escuchar. Luego del escándalo de Facebook y Cambridge Analytica la forma en que se recopilan y utilizan los datos personales se volvió un tema urgente e importante. La reciente aprobación de la ley de protección de datos en Europa también refuerza esa idea.

Usualmente, los buscadores ofrecen el token de inicio de sesión o log in a cualquier plug in o aplicación que lo solicita, pero Safari ya no lo hará de manera automática. A partir de ahora le pedirá permiso al usuario. Este verá una notificación donde se le avisará que la red social o sitio en cuestión busca acceder a su actividad dentro de la web. Y le corresponderá decidir si quiere seguir adelante o no.

Apple busca, una vez más, mostrarse diferente al resto de los gigantes tecnológicos que se nutren de la publicidad. El gigante de Cupertino facturó 61,1 mil millones de dólares en el segundo trimestre: el 62,2% provino de la comercialización de iPhone y el 15% de servicios. El resto fue por iPad, Mac y otros productos. La publicidad para ellos no es un problema.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?