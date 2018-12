Apple reveló las aplicaciones de iPhone más populares de 2018

YouTube fue “la aplicación de iPhone más popular del año”, ocupó el primer lugar superando a Facebook, Instagram y Snapchat.

YouTube ocupó el tercer lugar el año pasado, cuando Bitmoji y Snapchat llegaron al puesto 1 y 2 respectivamente. Este año, Snapchat cayó al tercer lugar y Bitmoji bajó al sexto, mientras que Instagram subió al segundo puesto.

Estas son las 20 aplicaciones gratuitas más populares del año, según Apple:

1. YouTube

2. Instagram

3. Snapchat

4. Messenger

5. Facebook

6. Bitmoji

7. Netflix

8. Google Maps

9. Gmail

10. Spotify Music

11. Amazon

12. Uber

13. WhatsApp Messenger

14. Pandora

15. Wish

16. TikTok

17. Cash App

18. Google Photos

19. Google Chrome

20. Twitter

Otras dos incorporaciones notables de este año incluyeron TikTok, (anteriormente conocida como Musicall.y, es una red social para para crear y compartir videos, así como para transmitir en vivo.) y Cash App (un servicio de pago móvil desarrollado por Square, Inc).

2018 ha sido un año difícil para algunas compañías de redes sociales, como Facebook, que ha enfrentado críticas y escándalos sobre los temas de privacidad, mal uso de datos, información errónea y entrometimiento electoral en su plataforma. Sin embargo, la aplicación insignia de Facebook y otras dos de propiedad de la compañía (Instagram y Messenger) se ubicaron entre las cinco mejores en la lista de las más descargadas.

Estas son las 20 aplicaciones de pago más populares del año, según Apple:

1. Facetune

2. kirakira+

3. Dark Sky Weather

4. HotSchedules

5. PlantSnap Plant Identification

6. AutoSleep Tracker for Watch

7. Sky Guide

8. 1 Second Everyday: Video Diary

9. The Wonder Weeks

10. Afterlight 2

11. My Talking Pet Pro

12. Glitché

13.Scanner Pro

14. TouchRetouch

15. 7 Minute Workout Challenge

16. Forest – Stay focused

17. Full Fitness : Exercise Workout Trainer

18. Word Swag – Cool Fonts

29. SkyView® – Explore the Universe

20. HeartWatch. Heart & Activity

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?