Aplicaciones que usan el micrófono del celular para rastrear a los usuarios que ven en la TV

Cerca de 1.000 aplicaciones tienen permiso para activar el micrófono del celular y registrar algunos hábitos de los usuarios con fines publicitarios.

Las apps en cuestión utilizan el software de Alphonso, una compañía que se encarga de recopilar datos de consumo de la audiencia de los televidentes y la ofrece a anunciantes.

Estos datos se pueden emplear para generar anuncios dirigidos a determinada audiencia y obtener un mayor rendimiento de la publicidad, según publicó The New York Times.

En este se sistema se utiliza el micrófono de los smartphones para identificar las señales de audio de lo que se emiten por TV para saber qué programas está viendo el espectador.

Por otro lado, remarcó que el software no registra la voz humana, y que se cumplen con los lineamientos estipulados por la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), se detalla en la investigación realizada por The New York Times.

Ashish Chrodia, director ejecutivo de Alphonso, remarcó que la empresa no aprobó el uso de este software en apps pensadas para niños, sin embargo, está presente en juegos como Zap Balloons y Teeth Fixed, que están dirigidos a esa audiencia.

Por otra parte, aseguró que la compañía tiene un acuerdo con Shazam, por medio del cual le ofrecen a esta app de reconocimiento musical, fragmentos de los audios que recopilan.

Cómo saber qué aplicaciones tienen este software:

En un una búsqueda realizada en Google Play con las frases “Alphonso automated” y “Alphonso software” se encontraron 250 programas con este software. En Apple Store también hay apps que tienen integrado el servicio. Y se estima que en total habría unos mil juegos y servicios de mensajería social, entre otros, con este programa

Más allá de esto, también se puede ir hasta el pie del menú y al presionar donde dice “detalles de permiso”, se podrá ver qué accesos solicita la aplicación que se quiere descargar.

Cabe destacar que hay miles de apps que tienen permiso para activar el micrófono y la cámara como Instagram o Facebook, sólo por nombrar dos ejemplos.

iOS

Para verificar las apps ya descargadas al smartphone, hay que ir hasta Configuración, presionar sobre el nombre de la aplicación en cuestión y ver qué tipo de permisos tiene. Desde allí también es posible gestionarlos (es decir activarlos y desactivarlos)

También se puede usar Restricciones, también conocidas como los controles parentales, para bloquear o limitar apps y funciones del iPhone, iPad o iPod touch.

Para acceder a esta opción hay que ir hasta Configuración/General/Restricciones y allí hay que ingresar un código de acceso. Una vez hecho esto se verá una pantalla donde dice Activar restricciones.

Android

Lo detallado aquí que sirve, en general, para la gestión de aplicaciones. A su vez, en el sitio oficial de la compañía se explica cómo hacer para revocar los permisos que fueron otorgados a las apps que cuentan con su servicio.

