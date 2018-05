Apelarán arresto domiciliario para procesado por abuso sexual

La fiscal de Santa Rita Rocío Valdez quien tiene a su cargo un caso de abuso sexual que sufriera una adolescente que hoy tiene 16 años por parte de su padrastro, sostuvo que no está de acuerdo con la decisión del juzgado que otorgó arresto domiciliario al procesado.

El abuso habría ocurrido cuando la adolescente tenía 11 años y la denuncia la hizo el padre biológico.

El procesado no podía ser beneficiado con ninguna otra medida que no sea la prisión preventiva sostuvo la fiscal.

El juez tuvo en cuenta que variaron las circunstancias procesales, argumentando que en su declaración ante la cámara gessel, la niña había dicho que no hubo penetración.

La fiscal anunció que apelará esta decisión del juzgado pues es una cuestión grave e igual se considera un abuso sexual.

