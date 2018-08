Angelina Jolie denunció a Brad Pitt por prestación alimentaria

Después de dos años de haberse separado- todavía no podemos creer que Brangelina ya no exista-, Angelina Jolie le exigió a Brad Pitt, a través de sus abogados que cumpla con la manutención de los hijos. Según la denuncia que le hizo, no le paga la manutención alimenticia de sus hijos desde hace un año y medio.

“Pitt tiene una obligación de pagar la pensión alimenticia. Hasta el momento no ha pagado ningún tipo de pensión significativa desde la separación”, indica el escrito presentado por la abogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, ante una corte de Los Ángeles.

Ellos juntos tienen seis hijos: Maddox Chivan, Pax Thien, Zahara Marley, Shiloh Nouvel, Knox Leon y Vivienne Marcheline. Los tres primeros fueron adoptados por la pareja en diferentes países, y los últimos tres son hijos biológicos.

El documento obtenido por la cadena NBC News también dice: “Dado que los arreglos informales en torno al pago de los gastos de los niños no han sido regularmente sostenidos por (Pitt) por más de un año y medio, (Jolie) tiene la intención de presentar una RFO (por sus siglas en inglés, una solicitud de orden judicial) para el establecimiento de una orden retroactiva de manutención infantil”.

Ellos se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la película Mr. and Mrs. Smith en el 2004, cuando él todavía estaba casado con Jennifer Aniston. Estuvieron juntos por 10 años, pero solo duraron dos años casados ya que en el 2014 anunciaron su separación.

Fuente: TKM

