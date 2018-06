Angela Merkel responde planteo de Trump sobre la inmigración en Alemania

El presidente estadounidense volvió a decir en Twitter que la criminalidad había aumentado como consecuencia del flujo migratorio, afirmación que fue rotundamente desmentida por la canciller alemana.

Angela Merkel, desmintió el martes la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la criminalidad en Alemania habría crecido un 10% debido a la ola migratoria.

Horas antes, Trump afirmó por segunda vez en Twitter que la criminalidad aumentó en Alemania después de que Merkel abriese las puertas de su país a más de un millón de solicitantes de asilo desde 2015.

El presidente estadounidense aseguró además que “los responsables (alemanes) no quieren contabilizar estos crímenes”.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018