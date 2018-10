Analizan modificaciones a la ley de jubilaciones de empleados de la ANDE

Sobre ese punto el Ministro de Hacienda se reunió con legisladores de la Comisión Bicameral de Presupuestos para manifestar la posición de la cartera de Estado sobre el punto. “No podemos discutir la modificación de una sola parte de la seguridad social”, manifestó.

El Secretario de Estado argumentó que no se puede discutir solo una parte de las modificaciones de la seguridad social, debe ser más abarcante y de un diálogo profundo. No obstante se apunta en este caso particular a la ANDE primero, pues sus empleados aportan no solo en IPS sino a su propia caja.

Finalmente, López advirtió que el déficit que se van generando en las diferentes cajas de jubilados públicos es cada vez más grande.

