Analista critica a encuestadoras y discurso políticos sobre la mujer

Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia, resaltó que se está desarrollando una jornada electoral bastante tranquila, en términos generales. No obstante, cuestionó que las encuestadoras están lanzando sus trabajos “de manera totalmente irresponsable”.

“Hay más mujeres trabajando en las distintas agrupaciones políticas, hay más mujeres votando, pero no hay más mujeres en las listas del Congreso. El discurso de los líderes políticos es uno y la realidad es otra”, criticó la analista.

Ferrara indicó además que Paraguay realiza nuevamente a unas elecciones sin que se haya reglamentado la ley de financiamiento político. Agregó que la ciudadanía está al tanto de cómo fueron solventados los candidatos que están siendo electos como autoridades del Gobierno.

Enfatizó que todos los paraguayos no saben quién puso la plata para la campaña proselitista de los candidatos ni qué intereses están defendiendo los que serán electos. “Acá no es predecible lo que va a pasar y eso no es bueno para los electores”, finalizó.

