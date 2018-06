Alumnos suspendidos por golpiza recurrirán a la justicia para volver al colegio

El abogado Álvaro Arias, asesor legal de dos de los tres adolescentes implicados en la agresión a un estudiante del colegio San José, aseguró que no existen elementos que comprueben un hecho de lesión grave. Anunció que presentará un amparo contra la suspensión.

“Vamos a recurrir a la justicia, mediante un amparo, para obtener una medida cautelar que les permita a los alumnos suspendidos reincorporarse a la institución y terminar de manera normal el año lectivo”, informó el letrado.

Arias aseguró que existe una serie de inconsistencias en la denuncia y cuestiones que no se pueden demostrar. En ese sentido, remarcó que no hubo lesión grave en el caso, ya que el doctor que atendió a la víctima manifestó que no encontró lesiones ocasionadas por la supuesta golpiza.

Al respecto, consideró que acusación realizada por el padre no puede ser sostenida, por lo que también adelantó que presentará un pedido de archivamiento de la denuncia presentada por los padres de las víctimas.

“De ninguna manera quiero ocultar hechos de violencia, como ex alumno del colegio San José, como padre de ex alumnos y alumnos que continúan en la institución, pero pido que se juzgue a los involucrados por lo que realmente hicieron no por inventos”, finalizó.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?