Alliana señala que Lugo no puede tomarse atribuciones que no le corresponden

Pedro Alliana, titular de la ANR y presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que deben respetarse las decisiones que toman las instituciones, específicamente el Poder Judicial, refiriéndose a la decisión de Fernando Lugo de no convocar a Horacio Cartes para que jure.

“Como presidentes de la Cámara no podemos tomarnos atribuciones que no corresponden”, expresó al enfatizar que no comparte la postura del presidente del Congreso. Agregó que hay antecedentes por parte de la Corte Suprema de Justicias que dictaminó en contra a lo se quiere realizar nuevamente.

Alliana añadió que será triste que exista una persona que no fue proclamada ocupe una banca que no le corresponda, aludiendo a la posibilidad de que jure Rodolfo Friedmann en lugar de Cartes.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?