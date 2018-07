Algunos hábitos pueden producir un desequilibrio hormonal

El correcto funcionamiento de las hormonas contribuye a las diferentes funciones vitales del organismo. Sin embargo, pequeñas acciones pueden dificultar el proceso y causar un impacto negativo. Cuáles son y qué dicen los especialistas.

Hay diferentes síntomas como cambios de humor, uñas quebradizas, sofocos, acné, aparición o aumento del vello en la cara, hinchazón, entre otros, que pueden afectar la salud y la calidad de vida de cualquier persona.

En la vida de todas las personas existen hábitos que pueden llegar a provocar cambios hormonales y que muchas veces se convierten en un problemasi no están al tanto de que son propensos a los desequilibrios.

Dormir pocas horas

No dormir bien afecta en especial a las hormonas relacionadas con el metabolismo de la glucosa. De acuerdo con un estudio publicado por el Medicine National Institutes of Health, está comprobado que la falta de sueño aumenta el riesgo de padecer obesidad y enfermedades como la diabetes. “No dormir o someter al cuerpo a unas pocas horas de descanso también afectará a la adecuada producción de malatonina”, describió la profesional.

Nada de ejercicio o demasiado ejercicio

“Ningún extremo es bueno, el exceso de ejercicio produce una situación de estrés, es decir un aumento de cortisol que es la hormona del estrés, que hace que el cuerpo no quiera realizar las funciones básicas como reproducirse; por otro lado, tiene consecuencias como que la mujer deje de menstruar, entre otras”, dijo la doctora.

Estar constantemente estresado

El ritmo de vida actual -la adicción al trabajo por las nuevas tecnologías como el mail, los celulares, entre otras- no permite descontectarse totalmente de las obligaciones que muchas veces no son placenteras. Por eso es importante que la persona no se someta a este tipo de situaciones, ya que las consecuencias serán negativas.

Según un estudio de la Universidad de California, el estrés constante puede provocar una reducción en los niveles de klotho, la hormona encargada de regular el envejecimiento y la sobre producción del cortisol.

Fuente: Infobae

