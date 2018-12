Alegan que Municipalidad de Asunción actúa erróneamente en caso Muver

El abogado José Fernando Casañas Levy sostuvo que mientras el servicio de Muver no esté reglamentado no puede sancionar a nadie. Señaló que se trata de un acuerdo entre el que conduce con el que recibe el servicio y no se trata un transporte público sino privado.

“Mientras la municipalidad no se siente a discutir la regulación de ese tipo de servicios no puede castigarle o sancionarle porque no está regulado. Al no estar regulado y no ser ilícita no puede sancionarle a nadie”, expresó.

Agregó que los agentes de la Policía Municipal de Tránsito se arrogaron funciones que no le corresponde, al referirse a la retención durante tres días un vehículo de un chofer de la plataforma digital.

“La PMT cometió coacción, usurpación de funciones. ¿De dónde sacan que puede detener personas, a no ser que le encuentren a alguien ebrio o le haya atropellado recién a una persona, entonces ahí estamos hablando de flagrancia?”, insistió.

Casañas Levi señaló que los agentes, como mínimo se excedieron en su tarea, por lo que corresponde abrirse un sumario y actuar en consecuencia a los resultados que arroje dicha investigación.

“Mientras no haya regulación la actividad es lícita” sentenció el abogado.

