Agitadores buscan sacar rédito político con invasiones

El ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, manifestó que es preocupante que algunos aprovechen el conflicto por las tierras y se encarguen de agitar el ambiente posiblemente buscando un provecho político.

“Están mediatizando bastante y están enervando mucho más el estado de ánimo de los ocupantes y de los dueños de las propiedades”, criticó.

Señaló que existe una preocupación respecto a las invasiones, por eso es que a través una comisión creada por el Ejecutivo se busca solucionar los focos de conflicto que se presentan.

Con respecto a los puntos donde existen problemas actualmente, refirió que se está conversando con los ocupantes de Pindo’i, Tembiapora y con los colonos brasiguayos, y esperan solucionar el problema en días más.

Sobre el caso San Cristóbal dijo que era una situación especial, en este lugar el conflicto no era contra los brasiguayos, sino contra los propios ocupantes, explicó que una colonia del Indert que todavía no tenía títulos fue invadida, y que el problema son las colonias donde no cuentan con el título, atendiendo que cualquiera les amenaza y promueve las invasiones.

