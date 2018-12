Afirman que Tribunal se equivocó en caso de fecundación in vitro

La doctora María Alejandra Peralta, experta en derechos humanos y docente de la Escuela Judicial, se refirió al histórico fallo a favor del amparo presentado por una mujer para seguir con el proceso de fecundación in vitro y señaló que la interpretación del tribunal debe ser acorde a la realidad actual. “No podemos quedarnos en el tiempo”, indicó.

Al respecto señaló que existe jurisprudencia en la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso conocido como “Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica” que data de noviembre del 2012, donde la CIDH hace un análisis exhaustivo sobre el término “concepción”, donde finalmente alega que se debe remitir al término “implantación”.

“El señor puede tener la razón porque fuera del útero de la mujer todavía no existe la implantación, es decir, siendo un poco más clara y tal vez hasta suene cruel, si se desechan esas muestras, que todavía no fueron implantadas, no se está violentando el derecho a la vida”, dijo.

Peralta resaltó que según la Corte Interamericana, la vida empieza a correr desde la implantación que sucede cuando la muestra se introduce dentro del cuerpo de la mujer.

Finalmente recordó que el artículo 137 de la Constitución Nacional establece el orden de prelación de las leyes, incluidos los acuerdos y tratados internacionales aprobados y ratificados. También mencionó el número 142 de la Carta Magna que refiere que para renunciar a los mismos el procedimiento debe ser el mismo que la enmienda constitucional.

“Cuando hablamos de tratados internacionales de DDHH entendemos que esta artillería internacional no se compone solo de las convenciones, también se compone de la jurisprudencia de los tribunales internacionales”, sentenció.

