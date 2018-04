Afirman que suboficial Cantero Russo proveyó arma que mató a Rodrigo Quintana

Selva Rodríguez, abogada de Gustavo Florentín, sindicado como el responsable de la muerte del joven liberal, el 31 de marzo, dijo que el suboficial Néstor Cantero Russo, en su declaración omitió mencionar que fue él quien consiguió la escopeta supuestamente utilizada en el hecho.

Rodríguez resaltó que Cantero Russo realizó una llamada telefónica a un compañero, a quien identificó como Aureliano Medina, preguntándole si tenía una escopeta para utilizar esa noche y ante la respuesta positiva, acudió junto a él para retirar el arma.

Agregó que otro suboficial, Arnaldo Báez, quien según la defensa fue quien realizó el disparo, acompaño a Cantero Russo y resaltó que dicha escopeta nunca estuvo cargada con balines de goma. “Ahora yo sé de donde salió esa escopeta, cosa que nunca quisieron averiguar las autoridades”, expresó la abogada

Igualmente resaltó que ninguno de los mencionados tenía que estar en la sede del Partido Liberal puesto que los mismos debían de ingresar recién en el segundo turno, hecho que le pareció llamativo.

Por otro lado cuestionó el pedido de sobreseimiento definitivo para el comisario Tomás Paredes Palma debido a que la Policía Nacional es una institución no deliberante y vertical, por lo tanto, indicó que los subalternos no pueden actuar por su cuenta, sin que existiera ninguna orden. “Se escudan que en ese momento prácticamente no hay jerarquía, entonces la policía no sirve para ese tipo de situaciones”, sentenció.

