Afirman que la Justicia Electoral se apresuró en convocar a elecciones en Ciudad del Este

El diputado colorado Ramón Romero Roa, sostuvo que no correspondía que se convoque a elecciones en ese municipio, por más que haya renunciado la intendenta, mientras no se defina la intervención.

El legislador sostuvo además que se pisotea la norma de la carta orgánica municipal, pues la Junta es la única instancia que deben aceptar o no la renuncia.

“Esta resolución de la Justicia Electoral no hace más que confundir”, indicó y agregó que no comparte la postura del Ministro del Interior, quien afirmó que ya no corresponde la intervención, al concretarse la renuncia de McLeod.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?