Afirman que guardaparques fueron asesinados por gente que roba madera

Felipe Chávez, de la reserva natural privada “Tapytá” sostuvo que hoy se manifiestan frente a la Fiscalía de San Juan Nepomuceno, pidiendo más celeridad en la investigación sobre la muerte de Rumildo Toledo y Artemio Villalba en agosto pasado.

Aseguró que los responsables del crimen no fueron cazadores furtivos sino personas que se dedican al rollo tráfico. Denunció que la investigación no avanza por presión de poderosos, pues hasta hoy no hubo ningún allanamiento.

“La policía sabe dónde están los criminales, pero al parecer tienen órdenes de no actuar”, aseveró al referir que existe una “mano negra” que impide el esclarecimiento de lo ocurrido.

