Afirman que debilidades en la Fiscalía seguirán debido a veto presidencial

Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, sostuvo que la objeción del Poder Ejecutivo a la ampliación presupuestaria colmó su paciencia y fue la gota que rebasó el vaso, por lo que está indignado con la actuación de la Presidencia.

Indicó que el pedido solo era al poder adquisitivo de los forenses y peritos. Añadió que las debilidades en las investigaciones continuarán y que las víctimas no podrán tener la justicia que se merecen o peor aún porque puede castigarse o condenarse a personas inocentes.

“No me da el corazón para decirle a una niña abusada que no le puedo atender por falta de presupuesto o no podré levantar un cadáver de la calle por falta de recursos”, expresó al no ocultar su preocupación por la forma en que se tratará el presupuesto para el año entrante.

Lemir igualmente informó que ya no realizarán actividades que no corresponden a la Fiscalía, puesto que venían cubriendo roles que pertenecen al Ministerio de Salud. “Si nos niegan los recursos para atender muchos casos pues les devolveremos las acciones para que ellos los realicen como corresponde”, sentenció.

