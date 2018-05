Afirman que condenado tras caso de homonimia ya debe estar libre

Fue lo que afirmó la doctora María Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General, añadiendo que se espera que tras la provisión de su cédula de identidad, Julio César Franco Morel, quien pasó 13 años en la cárcel de Misiones, salga en libertad.

Agregó por otro lado que al existir un error en la sentencia, ésta debe ser declarada nula. Sostuvo que en todos los procesos judiciales hay una verdad procesal y una real, a veces las dos coinciden y allí se tiene justicia, pero en este caso, la verdad procesal es la que lo condenó al sujeto con otra identidad.

La abogada indicó que la verdad real nos pone en la situación que no sabemos si cometió o no el homicidio, por lo tanto tampoco podemos se puede saber inocente o culpable, no obstante, igualmente corresponde su libertar por compurgar casi la totalidad de la pena.

Finalmente enfatizó que conocer la verdad real del hecho corresponde a otra investigación debido al error existente en la sentencia.

