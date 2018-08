Afara ratifica que no acompañará juramento de Cartes

El senador colorado Juan Afara afirmó que no es un comerciante de sus principios y reiteró su postura en contra del juramento del ex presidente de la República, Horacio Cartes, como senador activo.

El ex vicepresidente y actual senador colorado Juan Afara fue consultado si Horacio Cartes debe jurar o no como lo reclama mediante una nota al Senado. “Yo ya di mi opinión al respecto, y no pienso cambiar, pues me mantengo en mis principios”, expresó.

Se refirió además al caso de su colega Óscar González Daher, el ex vicepresidente de la República señaló que es la justicia la que debe expedirse sobre la situación del cuestionado parlamentario de la ANR. “Eso el tiempo lo va a demostrar”, respondió al ser consultado si ya resulta difícil sostener al legislador en la Cámara Alta.

Cartes remitió este lunes una nota al presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, pidiéndole que convoque a una sesión extraordinaria para tomarle juramento. Tras recibir el pedido, el legislador adelantó que consultará con sus asesores jurídicos, pero cree que correspondería una sesión extra.

