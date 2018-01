Aeropuertos de Nueva York reanudaron sus operaciones tras tormenta invernal

Nueva York y sus alrededores sufrieron el jueves su peor tormenta invernal de la temporada. Sigue habiendo numerosas cancelaciones de vuelos a lo largo del día de hoy.

El aeropuerto JFK de Nueva York, uno de los principales puntos de entrada al país, reanudó hoy sus operaciones después de quedar suspendidas el jueves por la fuerte tormenta que sufrió la ciudad y sus alrededores.

La terminal aérea indicó que todos los vuelos se reanudaron a partir de las 7.00 a.m. ET (hora local), aunque pidió a los pasajeros que confirmen con las aerolíneas por posibles retrasos o reprogramación de los viajes.

También quedaron restablecidas anoche las operaciones en el aeropuerto de La Guardia, que sólo tiene vuelos nacionales, y que también había suspendido sus operaciones por el fuerte temporal de nieve y viento, lo que había dificultado la visibilidad.

While flight activity has resumed at #LGA airport, we ask that only travelers with confirmed flights today come to the airport#LaGuardia #Blizzard2018 pic.twitter.com/dXCvLxa8aL

— LaGuardia Airport (@LGAairport) January 5, 2018