Admiten necesidad de soluciones estructurales ante inundaciones

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa refirió que solamente con soluciones estructurales y de largo plazo se solucionará el problema de inundaciones que afecta a los pobladores de la zona ribereña.

“Si queremos enfocar una solución definitiva, entonces si intervienen otras instituciones del Gobierno. Yo puedo contribuir con muchísima información para que las soluciones se vayan dando de manera estructural y definitiva”, expresó.

Añadió que salvo excepciones, ni municipalidades, ni gobernaciones realizan una previsión presupuestaria para contener este tipo de problemas, sumado a que las planificaciones territoriales y modelos de desarrollo no contemplan las gestiones de reducción de riesgos.

Roa indicó que mientras no se den esas soluciones tienen que asistir a las personas que son afectadas en forma cíclica por la crecida del río.

Igualmente indicó que la institución a su cargo no tienen poder vinculante ni marco lugar para impedir que la gente se instale en la cota del río, aunque si puede advertir a otros estamentos para que eso no ocurra. “Se ha creado una corriente y una línea de vida porque en algunos casos ellos no quieren salir”, manifestó.

Finalmente sostuvo que la protección del lecho hídrico debe ser prioridad del Gobierno determinando cuál será la cota de protección del cauce.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?