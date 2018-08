Aclaran que entorno presidencial no busca regular libertad de expresión

El ingeniero Luis Reinoso ex titular de Conatel y que conformó el equipo de transición, se refirió a lo discutido en un panel sobre desafíos del periodismo y libertad de expresión. Expresó que algunos medios interpretaron mal su opinión sobre regulación de contenidos.

Indicó que la libertad de expresión puede transformarse en libertinaje si no se contempla la ética, por tanto él como un lector y radioescucha está preocupado por la forma de expresión en los medios de manera poco adecuada y lo dijo en el encuentro.

Reinoso añadió que la regulación de contenido, como ocurre en otros países no significa censura, sino fijar ciertos criterios para algunas expresiones y horarios para su difusión. Puntualizó que no habló en nombre del Gobierno sino de manera particular.

