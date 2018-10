Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Medicina a James P. Allison y Tasuku Honjo

James P. Allison y Tasuku Honjo fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Medicina 2018 por sus “descubrimientos en terapia contra el cáncer”, indicó la Academia Sueca.

“El premio de este año es un momento destacado en nuestra lucha contra el cáncer. El descubrimiento hecho por los dos galardonados se basa en la habilidad del sistema inmunológico para atacar células del cáncer”, señaló el comunicado oficial.

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018