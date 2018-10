Abogado sostiene que Zacarías cometió infracción administrativa y no un delito

El Dr. Ricardo Preda, abogado del senador Javier Zacarías Irún, aseguró que el inconveniente que tiene su cliente con la Subsecretaria de Tributación se trata de una infracción administrativa y no de una evasión.

Preda señaló que si bien el legislador no estaba registrado en el impuesto a la renta personal, pagaba sus impuestos como tributante comercial. Sostuvo que el mismo justificaba sus ingresos por la mencionada vía por criterio de la contadora.

“Él (Javier Zacarías) no dejó de tributar, lo que no hizo fue inscribirse en un registro. El pagó bajo el concepto de impuesto comercial. No puede ser considerado evasión porque pagó el impuesto”, enfatizó.

Respecto a la irregularidad, Preda manifestó que la actual contadora le informó que agarró el trabajo ya el segundo periodo, en 2014. Según el letrado, la profesional argumentó que siguió el procedimiento que realizaba su colega responsable de la primera etapa.

Indicó estar en contra del procedimiento que se viene realizando en contra del senador, argumentando que el mismo es calificado de evasor sin siquiera presentarse pruebas concretas. Aclaró que si bien se existe una irregularidad, la misma es administrativa y no un delito.

“Lo que hizo la Contadora fue declarar todos los ingresos en un solo formulario (…) yo no comparto el criterio, pero no se trata de un delito, es una infracción administrativa”, ratificó.

