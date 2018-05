Abogado de Juan Pablo Jiménez asegura que su cliente no está prófugo

Álvaro Rojas, quien representa al primo del presidente Horacio Cartes, justificó la recusación del juez Humberto Otazú, alegando el artículo 163 del Código Procesal Penal y negó que se encuentre prófugo de la justicia.

Añadió que la notificación del magistrado no se realizó en tiempo y forma, por esa razón no se presentó puesto que no existen garantías de que se cumplirá el debido proceso. “No se dio la situación para que se presente”, señaló.

Rojas aclaró que Jiménez Viveros se encuentra en su domicilio esperando que vuelva a ser notificado para presentarse a la audiencia convocada por el juez.

