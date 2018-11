Abogado asegura que su cliente no tiene el celular de Casuso

Richard Nara, quien asesora jurídicamente a Olga Raquel Celeste Giménez, señaló que mientras no tenga acceso a la carpeta fiscal, su defendida no se presentará ante la justicia. Además aclaró que la misma solo tocó el aparato celular de la asesinada y no lo tiene en su poder como dijeron.

Sostuvo que es una violación a la defensa y a las garantías constituciones que la fiscal no le muestre la carpeta. Aseguró que su clienta no está aún imputada y tampoco tiene estado de rebeldía.

Afirmó que ella tiene mucho que contar, pero necesita las garantías necesarias para que se le presente ante la Justicia.

