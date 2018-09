Abogado asegura que “Cucho” solo se dedica al rubro de moteles

El representante legal de Javier Cabañas, alias “Cucho”, señalado como presunto cabecilla de la gran organización desmantelada por la Senad en Alto Paraná y detenido con otras personas tras una serie de allanamientos, afirmó que su cliente es solo un empresario motelero.

El abogado Santiago Cano informó que no aún puede hablar de una estrategia de defensa, pues no tuvo acceso a la carpeta fiscal. Sin embargo, aclaró que “Cucho” es un empresario del rubro de moteles y no tiene playa de venta de vehículos como se dijo, sino que circunstancialmente se dedica a la compra y venta de rodados.

“Nunca tuvimos ningún problema judicial con mi defendido, es la primera vez que estamos ante una investigación penal en su contra”, remarcó Cano, quien detalló que no pudo hablar aún con su cliente en privado, solo cinco minutos ayer, pero con presencia de agentes de la Senad que realizaron los operativos.

Por último, criticó la labor del Ministerio Público, teniendo en cuenta que no pudo acceder hasta ahora a la carpeta fiscal. Indicó que en el Paraguay valen más las visitas que los plazos procesales, haciendo alusión a la presencia del presidente Mario Abdo Benítez, en la base de la Senad en Ciudad del Este, donde también están los fiscales que encabezan la investigación.

