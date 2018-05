Abogado afirma que primo de Cartes se presentará ante la justicia en breve

El abogado Álvaro Rojas, representante legal de Juan Pablo Jiménez Viveros, aseguró que el procesado por lavado de dinero y asociación criminal en el caso Dario Messer, se presentará ante la justicia “más temprano que tarde”. Confirmó que su defendido está en Asunción.

“Mi cliente se va a poner a disposición de la justicia en la brevedad posible, solo necesitamos un tiempo más para preparar de la mejor manera su defensa”, afirmó el letrado. Admitió que la declaración de rebeldía y la orden de captura internacional complican un poco más la situación de su cliente, pero reiteró que se estará entregando en breve.

Afirmó que Jiménez Viveros, primo del presidente Horacio Cartes, está tranquilo porque cuenta con documentaciones que demuestran su inocencia y sobre las cuales están preparando la defensa.

Rojas agregó que desde un primer momento no hubo garantías, razón por la cual no se presentó ya ante el juez, porque no se respetaron los plazos procesales en la investigación.

Finalmente, reconoció su defendido está con miedo, pero más que eso le afecta un estrés causado por toda ésta situación y además, le asusta la prisión preventiva a la que está expuesto por los delitos investigados.

